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Yozgat Akdağmadeni'nde 5 bin çam fidanı Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluştu

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Yozgat Akdağmadeni'nde 5 bin çam fidanı Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluştu
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Yozgat'ın Akdağmadeni, Sorgun, Yerköy ve Aydıncık ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinlikleri düzenlendi. Akdağmadeni'nde 5 bin çam fidanı toprakla buluşurken etkinliklere kaymakamlar, protokol, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni, Sorgun, Yerköy ve Aydıncık ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Akdağmadeni ilçesindeki Yüksek Hızlı Tren İstasyonu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Cafer Kaymakçı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kaymakçı, burada yaptığı konuşmada, ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından 5 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Sorgun

Sorgun ilçesinin Çatmasöğüt Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 1000 sedir ve karaçam fidanı dikildi.

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, konuşmasında, son yıllarda iklim şartlarında yaşanan değişiklikler ve kuraklık nedeniyle ağaç dikmenin öneminin daha da arttığını ifade etti.

Sorgun Orman Şefliği tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte 1000 sedir ve karaçam fidanını toprakla buluşturacaklarını dile getiren Canpolat, dikecekleri fidanların insanlığa nefes, yaban hayatına ev sahibi ve binlerce canlıya yuva olacağını belirtti.

Konuşmanın ardından ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

Yerköy

Yerköy ilçesindeki 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 400 fidan dikildi.

Programa, Kaymakam Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Aydıncık

Aydıncık ilçesindeki Keşlik mevkisinde düzenlenen etkinlikte 100 fidanın dikimi yapıldı.

Programa, Kaymakam Merve Ayşe Büyükuçar, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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