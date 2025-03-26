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Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

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Youtube'daki bir programda "alt sınıf" olarak adlandırdığı kesime karşı "order 66 (toplu katliam)" çağrısında bulunan İlker Canikligil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir video içeriğinde 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'toplu katliam' çağrısında bulunması ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle yönetmen ve YouTube yayıncısı İlker Canikligil hakkında re'sen soruşturma başlattı.

İLKER CANİKLİGİL İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Canikligil, 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Canikligil sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Canikligil, YouTube kanalında bir taksiciyle olan sohbetini aktarmış ve 'alt sınıf' olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars film serisindeki gibi 'Execute Order 66' (toplu katliam) uygulama çağrısında bulunmuştu. Canikligil, şu ifadeleri kullanmıştı: "Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla 'reis' diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; 'Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek'... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; 'Execute Order 66'."

Canikligil, ayrıca sosyal medya hesabından da, "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" paylaşımında bulunmuştu.

Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıHakan Demir:

alın efendiler alın herkesi alın

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Haber YorumlarıAli Kerem:

çakalllllll

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Tabi yaa niye aldılar ki. Alt tarafı insanları suç işlemeye çağırmış. Toplu katliam çay be. Bir de savunanlar var ya. Yazık geldiğimiz noktaya.

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Haber YorumlarıAhmet çelik:

bu adam bunu söyleyip birde sokakta rahatça dolaşabilecek mi sandınız

Yorum Beğen115
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Haber YorumlarıMusty:

bununla ayni sinifta oldugunu dusunsene nasil itici bir tipdir bu

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

salak Turkıye yı Amerıka mı sandın ıstedıgını soylıyeceksın

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Düşmanlık beslediği ideoloji ve siyasi sistemi öfke nefret kusarak yenebileceğini zannediyor. Madem o elemana o esnada kadar gıcık oldun 2 tane patlatsaydın bari içeri girmenin anlamı olurdu. Oturduğun yerden ahkam kesmekle olmuyor o işler.

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Revolver denen klavye bebesi knsz .. amacınız tam olarak bu dimi.. buralarda provokasyon yapmaya devam edin siz bakalım nereye kadar sürecek bu

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

bunlar tasmaları birilerinin elinde olan tetikçiden başka birşey değil.. para için yapmayacakları iş yoktur. bunların destekçileri olan trollere acıyorum

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Haber YorumlarıHamza Tanrıkul:

Arkadaşlar insanlarımız Hollywood sinemasını gerçek bir yaşam göstergesi olarak kabul ediyorlar . Toplumumuzun içinde o kadar saçmalıklar, sapıklıklar evlerde ve sokaklarda hakim ki bu kısım için kesinlikle yüzlerce psikyatrist ve ilaç gerekiyor. Her gün şahitiz örneğin İstanbul-Esenyurt, Mersin, Seyhan, Konya , Ankara ve Diyarbakır gibi kentlerimizde sık sık okuduğumuz sapıkların işlediği ağır suçlar,katliyamlar bu tür gözü kararmış veya taklitçı Superman yada kendini Samurai zanneden kişiler tarafından ortaya çıkıyor. Şimdi gelin Allahaşkına şu kerize bir bakarmısınız?Toplu katliyama çağrı yapan bu sorumsuz ahmakı ne yaparsınız? bana kalırsa değerli arkadaşlar İnternet , televizyon ve sinemaların gösterdiği temaları bir etik/ahlak eleğinden geçirilmesi şart. Her şeyin bir sınırı olduğu gibi buradada eğitim ve kültür açısından seçkin olunmalı. Ceza hukuku kararları ağırlaştırılmalı. Af diye bir şey beklenmemeli , mağdurlar, bilhassa kadınlarımız ve çocuklarımız daha iyi korunmalı

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