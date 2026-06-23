Dünyaca ünlü Senegalli şarkıcı Youssou N'Dour'un müzik yolculuğunu anlatan sergi açıldı

Dünyaca ünlü Senegalli şarkıcı, besteci ve söz yazarı Youssou N'Dour'un müzik kariyerini konu alan fotoğraf sergisi, Dakar yakınlarındaki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'nda (AIBD) açıldı.

AIBD'nin gidiş terminalindeki serginin açılışına N'Dour, havalimanının işletmecisi LAS.SA'nın Genel Müdürü Aşkın Demir, yerel yetkililer, havalimanı çalışanları ve yolcular katıldı.

Burada konuşan N'Dour, adını taşıyan serginin Senegal'in dünyaya açılan kapılarından biri olan AIBD'de açılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Müziğin kültürler ve halklar arasında köprü kuran evrensel bir dil olduğunu belirten N'Dour, Afrika müziğinin kendine özgü kimliği ve zenginliğiyle dünya sahnesinde hak ettiği yeri aldığını ifade etti.

Gençlere de seslenen N'Dour, kültürel değerlerine sahip çıkmaları çağrısında bulunarak emek ve kararlılıkla çalışıldığında seslerini dünyaya duyurabileceklerini kaydetti.

LAS.SA Genel Müdürü Demir de N'Dour'un yalnızca Senegal'in değil, tüm Afrika'nın kültürel sembollerinden biri olduğunu belirterek sanatçının müziğiyle Senegal kültürünü ve mbalax müziğini dünya sahnesine taşıdığını söyledi.

N'Dour'un sanatsal başarısının yanı sıra toplumsal ve insani çalışmalarıyla da örnek bir isim olduğunu ifade eden Demir, kültürün kalkınma, diplomasi ve toplumsal dayanışmanın önemli araçlarından biri olduğunu vurguladı.

Dört bölümden oluşan sergide, N'Dour'un müzik kariyeri boyunca çekilmiş fotoğrafları, kasetleri ile konser ve çeşitli etkinliklerde kullandığı kostümler yer alıyor.

21 Haziran'da kutlanan Müzik Bayramı dolayısıyla açılan sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Mbalax'ın Kralı"

1959 yılında Dakar'da doğan Youssou N'Dour, Senegal'in en tanınmış sanatçıları arasında yer alıyor.

Geleneksel Senegal ritimlerini modern müzik unsurlarıyla harmanlayan ve ülkedeki en popüler müzik türü olan mbalax'ın dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynayan N'Dour, "Mbalax'ın Kralı" olarak da biliniyor.

Onlarca yılı aşan kariyeri boyunca Afrika müziğinin uluslararası alanda tanınan isimlerinden biri haline gelen N'Dour, özellikle 1994'te Neneh Cherry ile seslendirdiği "7 Seconds" adlı parçayla dünya çapında ün kazandı.

N'Dour, kariyeri boyunca Peter Gabriel, Paul Simon ve Sting gibi dünyaca ünlü sanatçılarla ortak çalışmalara imza attı.

Grammy ödüllü sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra medya ve siyaset alanlarında da aktif rol üstlendi.

Bir dönem Senegal'de Kültür ve Turizm Bakanlığı koltuğuna da oturan N'Dour, çeşitli uluslararası kuruluşlarda iyi niyet elçiliği yaptı.

Senegal'de kültürel kimliğin ve ulusal gururun simgelerinden biri olarak görülen N'Dour, müziği ve toplumsal çalışmalarıyla Afrika'nın en etkili sanatçıları arasında gösteriliyor.