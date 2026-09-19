Yoshua Bengio, yapay zeka sistemlerinin kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu

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NEW Kanada'daki Montreal Öğrenme Algoritmaları Enstitüsü'nün kurucusu Yoshua Bengio, yapay zekanın tehlikesinin tüm dünya tarafından görülmeye başladığını belirtti.

Yapay zekanın öncülerinden biri kabul edilen Bengio, Kanada basınına yaptığı açıklamada, "Tüm dünya, çoğu insan için bilim kurgu gibi görünen bir gerçeğin farkına varmaya başlıyor." dedi.

Bengio, bu sistemleri geliştiren şirketlerin ve yazılımcıların niyetleriyle çelişen hedeflere sahip yapay zeka sistemlerinin inşa edildiğine dikkati çekerek, bu sistemlerin kontrolden çıkabileceği ve kendileri için belirlenen sınırları aşabileceği uyarısında bulundu.

Yapay zekadan kaynaklanan tehditlerin gerçek olduğunu vurgulayan Bengio, ancak LawZero projesi gibi koruyucu önlemler geliştirmek için hala zaman bulunduğunu kaydetti.

LawZero projesi, kontrolden çıkan teknolojileri dizginleyecek bir program geliştiriyor.

Bu yılın başında bazı yapay zeka ajanlarının kontrolden çıkıp kaçması ve kasıtlı olarak yanıltıcı eylemlerde bulunması üzerine, bazı yapay zeka uzmanları endişelerini dile getirmişti.

Kaynak: AA