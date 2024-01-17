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Yörüklerden Türkiye'nin ilk astronotuna destek

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Mersin'in Silifke ilçesinde Yörükler, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya (43), deve ve eşek sırtında 'Silifke'mizin Gururu' pankartı ile destek verdi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde Yörükler, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya (43), deve ve eşek sırtında 'Silifke'mizin Gururu' pankartı ile destek verdi.

Türkiye'nin uzaya ilk kez insan gönderme projesi kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya gelen savaş pilotu Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıkacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Türk Hava Kuvvetleri'nde 15 yıl savaş pilotluğu yapan Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibinin 18 Ocak saat 01.11'de fırlatılması planlanıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde doğan Yörük kökenli Alper Gezeravcı'nın uzaya, Türk bayrağı ve Yörük kültürüne ait bazı sembolleri götüreceği öğrenildi. Silifke'de yaşayan Yörükler ise Yörük kültüründe önemli bir yer tutan deve ve eşeklere binip, 'Silifke'mizin Gururu' pankartı taşıyıp, Gezeravcı'ya destek verdi. Yörükleri, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve MHP İlçe Başkanı Kıvanç Derya da destekledi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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