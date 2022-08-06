YÖRÜK ÇOCUKLARIN BÜYÜK BAŞARISI

MERSİN'de Erdemli Belediyesi ücretsiz olarak açtığı kurs merkezleri Yörük çocuklarına umut oldu. Eğitim kalitesi yüksek olan merkezin, 2022 LGS sonuçlarına göre, ilçenin ilk beş derecesini elde ederken, Fen Lisesi kazanan öğrencilerin ise yüzde 80'i Erdemli Belediyesi Kurs Merkezleri'nden çıktı.

Erdemli Belediyesi, 5 yıl önce başkan Mükerrem Tollu'nun öncülüğünde kurs merkezlerini kurdu. Mersin Üniversitesi (ME.Ü) akademisyenlerinin öncülüğünde, sınav yapılarak seçilen öğretmen kadrosu ile kollar sıvandı. Her geçen gün başarısını arttıran Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi kentin gurur kaynağı oldu. 2022 LGS sonuçlarına göre Erdemli'nin ilk beş sırası, Erdemli Belediyesi Kurs Merkezleri'nden çıktı. Merkezin başarısı bununla da sınırlı kalmadı. Erdemli'de Fen Lisesi'ni kazanan 132 öğrenciden, 102'si kurs merkezlerinden çıkarken toplamda 277 öğrenci ise nitelikli okulları kazandı.

Sıfır rakımından Torosların zirvesine kadar eğitim meşalesini yakmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'Erdemli'de bir Anadolu hikayesi yazıyoruz. 277 tane gencimizi Fen Lisesi ve düzeyinde okullarla buluşturduk. Bu Erdemlimiz için gerçekten gurur verici bir sonuç. Kentte, Fen Lisesi kazanan öğrencilerimizin yüzde 80'i bizim kurs merkezimizden kazanıyor. Dolayısıyla belediyemizin ne kadar isabetli bir iş yaptığını en güzel göstergesi bu başarı hikayesi olsa gerek diye düşünüyorum. Dolayısıyla ülkemizin geleceğini en mükemmel şekilde garanti etmek adına, çocuklarımızı yarınlara en güzel şekilde hazırlıyoruz, en mükemmel şekilde hazırlıyoruz. Yüzlerce gencimiz iyi bir lisede okusun, iyi bir üniversitede okusun düşüncesiyle hareket ediyoruz ve belediyemizin bünyesinde barındırdığımız yüz küsur tane öğretmenle birlikte gençlerimizi yarınlara en güzel şekilde, en mükemmel şekilde hazırlıyoruz. İyi bir üniversitede okumak isteyen, iyi bir lisede okumak isteyen yüzlerce gencimize kucak açıyoruz ve bunların tamamını gençlerimizden tek kuruş bedel almadan gerçekleştiriyoruz' dedi.

AİLELER HİZMETTEN MEMNUN

Tarlada, bağda, bahçede çalışarak evlatlarına iyi bir yere gelecek sağlamak için çalıştıklarını ifade eden öğrenci velisi Abdullah Yıldırım, 'Biz köylüyüz aynı zamanda Yörük çocuğuyuz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun tabi başarılı olması için uğraşan kişileriz. Okuması için iyi bir yerlere gelmesi için uğraşıyoruz. Ben kendi çocuklarımızdan bahsedersem, çocuklarım çalışkan, tarlada da çalışır, ne bileyim mal da güder, aynı zamanda okurlar da yani ben çocuklarıma okuması için tavsiyede bulunuyorum' diye konuştu.

'KÖY ÇOCUĞU OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM'

Hem ailesine yardım ettiğini hem de ders çalıştığını ifade eden 75. Yıl Fen Lisesi'ni kazanan Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi öğrencisi Merve Yıldırım ise şunları söyledi

'Şimdi yeri geliyor tarlaya gitmemiz gerekiyor, ailemizin bize ihtiyacı oluyor. Yeri geliyor hayvanlarımıza bakıyoruz, onlara yardım etmemiz gerekiyor. Ama daha iyi bir yaşantımız olması için aynı zamanda okumamız gerekiyor. Derslerimizi en ön plana koymamız gerekiyor ve ben köylüyüm yani köy çocuğuyum bundan onur duyuyorum. Erdemli'de 132 öğrenci Fen Lisesi kazandı ve 102 öğrenci benim okuduğum dershaneden çıktı. Bu 102 öğrenci arasında olduğum için iyi hissediyorum, seviniyorum ve yakın arkadaşlarımın hepsi Fen Lisesi'ne gitti. Arkadaşlıkta önemli, birbirimizi etkiliyoruz yani arkadaşlarım da Fen Lisesi'ne gittiği için hatta biriyle aynı liseye gidiyorum, onlarla birlikte Fen Lisesi'ne gittiğim için iyi hissediyorum.