Otomobiliyle seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken yorgun mermi isabet eden Mehmet Ç., (51) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bozova ilçesi Yaylak Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobiliyle evine doğru giden Mehmet Ç.'nin göğsüne tabanca mermisi isabet etti. Kanlar içinde kalan Mehmet Ç., aracını durdurarak çevreden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Ç., Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ç., Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için soruşturma başlattı.