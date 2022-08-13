Haber : Yöresel kıyafetleri ve atıyla dolunayda fotoğrafçılara modellik yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yöresel kıyafetleri ve atıyla dolunayda fotoğrafçılara modellik yaptı

 - Güncelleme:

Van'ın Erciş ilçesinde Kırgız asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Ulupamir köyü semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde Kırgız asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Ulupamir köyü semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.

Ulupamir köyünde yaşayan Esmanur Timur yöresel kıyafetleri ve atıyla fotoğraf tutkunlarına modellik yaptı. Timur: "Bugün dolunayda modellik yapmak için geldim abilerim ablalarım fotoğrafçı onlara modellik yaptım. İlk modelliğimdi ce çok heyecanlandım" dedi.

AA / Necmettin Karaca - Güncel

Ulupamir Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title