Yöresel kıyafetleri ve atıyla dolunayda fotoğrafçılara modellik yaptı Van'ın Erciş ilçesinde Kırgız asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Ulupamir köyü semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. Van'ın Erciş ilçesinde Kırgız asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Ulupamir köyü semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. Ulupamir köyünde yaşayan Esmanur Timur yöresel kıyafetleri ve atıyla fotoğraf tutkunlarına modellik yaptı. Timur: "Bugün dolunayda modellik yapmak için geldim abilerim ablalarım fotoğrafçı onlara modellik yaptım. İlk modelliğimdi ce çok heyecanlandım" dedi. Güncel AA / Necmettin Karaca Ulupamir Van Güncel Haberler

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