Şişli'de kasklı saldırgan, yönetmen Seren Yüce'yi silahla yaraladı

Şişli'de yönetmen Seren Yüce, kapısını çalan motosiklet kasklı saldırgan tarafından silahla bacağından vuruldu. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken hastaneye kaldırılan Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Kazım Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; zil çalması üzerine evinin kapısını açan yönetmen Seren Yüce'ye, kimliği belirsiz motosiklet kaslı saldırgan tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırının ardından şüpheli kaçarken Yüce, sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Seren Yüce, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.