Haberler

Şişli'de kasklı saldırgan, yönetmen Seren Yüce'yi silahla yaraladı

Şişli'de kasklı saldırgan, yönetmen Seren Yüce'yi silahla yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de evinin kapısını açan yönetmen Seren Yüce, motosiklet kasklı bir saldırgan tarafından bacağından vuruldu. Saldırının ardından kaçan şüpheli için polis çalışma başlattı. Yüce'nin sağlık durumu ise iyi.

Şişli'de yönetmen Seren Yüce, kapısını çalan motosiklet kasklı saldırgan tarafından silahla bacağından vuruldu. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken hastaneye kaldırılan Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Kazım Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; zil çalması üzerine evinin kapısını açan yönetmen Seren Yüce'ye, kimliği belirsiz motosiklet kaslı saldırgan tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırının ardından şüpheli kaçarken Yüce, sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Seren Yüce, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı! Cemil Koç'un sözleri çıldırttı

Ayşe Tokyaz duruşmasında Cemil Koç'un sözleri çıldırttı: Hepinizi...
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
'Daltonlar' davasındaki arbedeye soruşturma: Üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi

"Daltonlar" davasındaki arbede 3 avukatın başını yaktı
Rus iş insanının lüks oteli 6 milyar TL'ye satışa çıkarıldı

"Otelciler Kralı"nın dev oteli satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı! Cemil Koç'un sözleri çıldırttı

Ayşe Tokyaz duruşmasında Cemil Koç'un sözleri çıldırttı: Hepinizi...
Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili bomba iddia
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı