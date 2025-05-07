Yönetmen İlker Canikligil Tahliye Edildi

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamalarıyla tutuklu yargılanan yönetmen İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.

Sosyal medya hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklinde paylaşım yapan yönetmen İlker Canikligil 26 Mart'ta tutuklanmıştı.

"Büyük bir algı operasyonu ve provokasyonla gözaltına alındım"

31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bunu duruşması yapılan Canikligil, SEGBİS sistemiyle bağlandı. Büyük bir algı operasyonu ve provokasyonla gözaltına alındığını belirten Canikligil savunmasında özetle şunları söyledi:

"İddianamede büyük eksiklikler vardır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kimseyi yok etmekten bahsetmedim, bir düşünceyi yok etmekten bahsettim. Orada bahsetmek istediğim insanları yok etmek değil 'Siyasal İslam düşüncesini yok etmek' demekti. Dinin politika ile karıştırılmamasını söylemek istemiştim. 10 yıldır YouTube üzerinden yayınlar yapıyorum, hiçbirinde böyle bir çağrı yapmadım. Olayın yaşandığı günden bir gün önce takside yaşadığım bir olayı anlatırken şaka anlamında söyledim bahse konu cümleleri. Bu cümleleri tamamen ironi ve mizah amaçlı söyledim, başka bir niyetim yoktu. Bir katliam çağrısı da asla söz konusu değildir. Ben değil, benim hakkımda yapılan haberler halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlemektedir. Sözlerimin çarpıtılarak bu hale gelmesine hem üzgün hem ofkeliyim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum"

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme, İlker Canikligil'in yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile tahliyesine karar verdi. Esas hakkında mütaalasını hazırlayabilmesi için savcıya da süre veren mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.