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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ile kardeşi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ile kardeşi adliyeye sevk edildi
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Bursa İnegöl'de jandarma operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın evinde 22 kök kenevir ve 1,144 gram esrar ele geçirildi. İkili gözaltına alındı.

EVDEKİ ARAMANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın ikametlerinde yapılan aramalarda 22 kök kenevir bitkisi, 1,144 gram kubar esrar, 1 aktif iklimlendirme sistemi ile muhtelif malzemeler ele geçirildi. Jandarma narkotik köpeği 'Takip'in de kullanıldığı aramalarda, çalışma masasının çekmeceleri ve dolaplarda poşetler ve kavanozlar içerisinde bulunan uyuşturucu maddeler ile saksılarda yetiştirildiği tespit edilen kenevir bitkilerine de incelenmek üzere el konuldu.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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