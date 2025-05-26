Yomra'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Yomra'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
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Trabzon'un Yomra ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. İki TIR arasında sıkışan kamyonette yaralananlar, hastaneye sevk edildi.

TRABZON'un Yomra ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 TIR'ın arasında sıkışan kamyonetteki 3 kişi, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı TIR, Rize'den Trabzon istikametine ilerleyen B.M. yönetimindeki 61 PE 377 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kamyonet, önünde seyir halindeki 06 DUF 281 plakalı TIR'a çarptı. 2 TIR arasında kalarak hurdaya dönen kamyonette sıkışan 3 kişi, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kullanılamaz hale gelen kamyonet ile 2 TIR çekiciyle kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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