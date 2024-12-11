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Yomra'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Yomra'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Yomra ilçesinde, bir kişi silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayda B.S. tarafından E.B.'ye tabancayla ateş edildiği bildirildi. B.S. gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişi silahla ateş edilmesi sonucu öldü.

Kaşüstü Mahallesi'ndeki rezidansın 6'ncı katında bulunan daireye gelen B.S. (27), henüz belirlenemeyen nedenle E.B'ye (32) tabancayla ateş etti.

B.S'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen E.B'nin cenazesi, incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

B.S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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