Yomra'da Dereye Düşen Otomobilde İki Kişi Yaralandı

TRABZON'un Yomra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Özdil yolu Çamlıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şaduman Selim'in kontrolünü yitirdiği 55 AIS 739 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metre yüksekten, yola paralel uzanan dereye düştü. Debisi ve su yüksekliği az olan derede ters dönen araçtaki sürücü ile yanındaki akrabası Fatma S., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp dereden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kadının, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yoldan çıkan otomobilin dereye ön kısmı üzerinden düştüğü, çevredeki bir kişinin dereye atlayarak yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.