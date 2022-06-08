Yomra Belediye Başkanı'na Silahlı Saldırı Davasında Karar Çıktı: İki Sanığa 15 Yıl 4'er Ay Hapis Cezası - Haberler

ESRA NUR PERVAN

Trabzon Yomra'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a, geçen yıl yapılan silahlı saldırıyla ilgili davada karar çıktı. Tolgahan Kılıç ve Halit Aytekin 15 yıl 4'er ay hapis cezası alırken, Kılıç'ın babası Ayhan Kılıç ise azmettiriciliğe dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Trabzon Yomra'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 11 Haziran 2021'de yapılan silahlı saldırıyla ilgili Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın bugünkü duruşmasında karar çıktı. Tutuklu sanıklar Tolgahan Kılıç ve Halit Aytekin duruşmaya, cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Tutuksuz sanık Ayhan Kılıç ise duruşmaya katılmadı.

"BAŞKAN NE KADAR MAĞDURSA BEN DE O KADAR MAĞDURUM"

Tutuklu Halit Aytekin son savunmasında, "Ne kadar keşif yapıldı deseler de yapmadım. Belediyenin etrafını biliyorum, başkana ateş etmedim ATM'lere ateş ettim. Ben cani birisi değilim sadece korkutmak için ateş ettim kimseyi vurmak yaralamak istemedim. Belediye Başkanından özür diliyorum dışarı da bekleyen sözlüm ve annem var. Tahliyemi talep ediyorum. Belediye Başkanı ne kadar mağdursa ben de o kadar mağdurum kullanıldım" diye konuştu.

"BENİM SÖYLEEDİKLERİM SADECE SÖYLEMDİ, TASARI YOKTU"

Tutuklu sanık Tolgahan Kılıç da, "Daha önce verdiğim ifadeler doğrudur, bir insanı yönlendirmek için o insana vaatler vermek gerekir ben Halit'e hiçbir vaatte bulunmadım. Niyetim azmettirmek değildi bir anlık demiş olabilirim tasarı yoktu. Bu olayda bireysel davrandı. Beni aradı 'o iş tamam' dedi ben yaptırmış olsam telefonda o kadar uzun konuşmazdım. Benim söylediklerim de sadece söylemdi, tasarı yoktu" savunmasını yaptı.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti önce Sanık Halit Aytekin'e ve sanık Tolgahan Kılıç'a "tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylem teşebbüs aşamasında kaldığından dolayı sanıkların cezası 16'şar yıla indirildi. Her iki sanığın mahkemedeki iyi hallerini de göz önünde bulunduran hakim 13 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi. Sanık Tolgahan Kılıç ve Aytekin Kılıç'a Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan ayrıca silah bulundurmaktan 2 yıl bir ay hapis cezası ve bin 500 TL de adli para cezasına çarptırıldı. Tolgahan Kılıç ve Halit Aytekin 15 yıl 4 ay hapis cezası alırken, Tolgahan Kılıç'ın babası Ayhan Kılıç ise azmettiriciliğe dair somut delil bulunmadığından beraat etti.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Ayhan Kılıç, Tolgahan Kılıç ve Halit Aytekin'in her birinin "tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.

ANKA / Güncel