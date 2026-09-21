Yom Kippur'da 686 İsrailli, İsrail güçlerinin koruması altında Aksa'ya baskın yaptı

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Filistin topraklarını gasbeden 686 İsrailli, Yahudilerin önemli dini günlerinden biri olan "Yom Kippur"da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana 686 Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin İsrail güçlerinin koruması altında Meğaribe Kapısı'ndan Aksa'ya baskın yaptığı, 419 İsraillinin de "turizm" adı altında Mescid-i Aksa'ya girdiği belirtildi.

Baskınların yanı sıra Kudüs'te geniş çaplı güvenlik önlemleri alan İsrail makamları, bazı ana yolları ve Batı Şeria'yı Kudüs'e bağlayan kontrol noktalarının çoğunu geçişe kapattı.

İsrail makamlarının uygulaması nedeniyle Batı Şeria ile Kudüs arasındaki ulaşımda aksaklık yaşandı, Batı Şeria'da kalan bazı Filistinliler Kudüs'e dönemedi.

İsrail, Yom Kippur sürecinde araç trafiğine de geniş çaplı kısıtlamalar getirdi, havalimanlarında uçuşlar durduruldu, kara sınır kapıları çeşitli sürelerde kapatıldı.

Kudüs Valiliği, Yahudi bayramları döneminde ve özellikle Yom Kippur öncesinde Mescid-i Aksa çevresindeki Yahudi grupların faaliyetlerinin arttığı uyarısında bulunmuştu.

İsrail polisi, 2003'ten bu yana aldığı tek taraflı kararla Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin baskınların durdurulması yönündeki tekrarlanan çağrıları ise İsrail makamlarınca karşılıksız bırakılıyor.

Mescid-i Aksa'ya dün de yaklaşık 1000 İsrailli, İsrail güçlerinin koruması altında baskın düzenlemiş, ayin ve ritüeller yapmıştı.

Kaynak: AA