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Yolunu kaybeden yavru yunusu teknesiyle açık denize götürüp bıraktı

Yolunu kaybeden yavru yunusu teknesiyle açık denize götürüp bıraktı
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BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde balıkçı Hakan Karaca, yolunu kaybedip limana geldiği tahmin edilen yavru yunusu teknesine alıp açık denize götürerek suya bıraktı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde balıkçı Hakan Karaca, yolunu kaybedip limana geldiği tahmin edilen yavru yunusu teknesine alıp açık denize götürerek suya bıraktı. Karaca, güneşten etkilenmemesi için teknede yavrunun üzerine sürekli su döktü.

Genellikle ani fırtınalar, sonarlar ve gemi motorları gibi yüksek sesli insan kaynaklı gürültüler, avlanma stresi veya anneden ayrı düşme gibi sebeplerle sürüden kopan yavru yunuslardan biri Bandırma Körfezi'nde limanda görüldü. Suda yüzen yavru yunusu fark eden balıkçı Hakan Karaca, onu teknesine aldı. Karaca, yolunu kaybettiği tahmin edilen yunusu tekneyle açık denize götürüp bıraktı. Teknede güneşten etkilenmemesi için de yavru yunusun üzerine sürekli olarak su döktüğünü söyleyen Hakan Karaca, "Açık denizde bıraktığım yunus gözden kayboldu" dedi.

Erdek ilçesinde de geçen günlerde tatilcilerin bulunduğu plaja gelen ve gözlerinde enfeksiyon olduğu tespit edilen yavru yunus, gözündeki enfeksiyon temizlendikten sonra Bandırma Körfezi açıklarında denize bırakılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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