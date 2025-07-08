'Yolsuzluk' soruşturmasında aralarında belediye başkanlarının da olduğu 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi -1

'Yolsuzluk' soruşturmasında aralarında belediye başkanlarının da olduğu 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi -1
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'Yolsuzluk' soruşturmasında aralarında belediye başkanlarının da olduğu 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi -1
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İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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