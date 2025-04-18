Yolsuzluk İddiasıyla Gözaltına Alınan 7 Kamu Görevlisi Serbest Bırakıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 personel, serbest bırakıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve gizlilik kararı bulunan soruşturma çerçevesinde dün operasyon düzenledi. Çalışmalar sonucunda; Erbaa Orman İşletme Müdürü İ.Y., 3 orman işletme şefi, 2 muhasebe memuru ve 1 işçi olmak üzere toplam 7 kamu görevlisi, orman ihalelerinde yolsuzluk yapıp, menfaat sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.