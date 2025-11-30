Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

İsrail Cumhurbaşkanlığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, avukatı Amit Hadad üzerinden Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a resmi bir af başvurusu sunduğunu açıkladı. Yetkililer, talebin Adalet Bakanlığı Af Dairesi tarafından işleme alınacağını belirtirken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi başvuruyu "olağanüstü nitelikte ve ciddi sonuçları olabilecek bir adım" olarak değerlendirdi.

AF İÇİN ETKİN PİŞMANLIK GÖSTERİP ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİYOR

İsrail yasalarına göre affın uygulanabilmesi için kişilerin suçlarını kabul ederek etkin pişmanlık göstermesi ve özür dilemesi bekleniyor. Ancak Netanyahu'nun sunduğu mektupta bu ifadelerin yer almadığı bildirildi.

Jarusalem Post'un haberine göre af talebi, Hadad'ın hazırladığı kapsamlı hukuki metin ile Netanyahu tarafından imzalanan kişisel bir mektup olmak üzere iki belgeden oluşuyor. Başvurunun olağanüstü önemi nedeniyle her iki belge de kamuoyuna İbranice olarak açıklandı.

Likud cephesinde ise Netanyahu'ya yönelik destek artıyor. Geçen ay Likud bakanları ve bakan yardımcıları tarafından imzalanan bir mektup Cumhurbaşkanı Herzog'a iletilmiş, söz konusu mektupta "toplumsal birliğin yeniden sağlanmasına katkı sunacak adımların atılması" çağrısında bulunulmuştu. Likud'un mektubu doğrudan bir af talebi içermese de, Cumhurbaşkanı'nın anayasal yetkileri hatırlatılarak ülkenin "olağanüstü koşullarının" dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştı.

TRUMP'IN MEKTUBUNUN ARDINDAN AF TALEBİNDE BULUNDU

Al Jazeera'nin aktardığına göre gelişme, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarında affedilmesi gerektiğini söylemesinin ardından yaşandı.

Netanyahu, 2019'da açılan üç ayrı yolsuzluk dosyasında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. Yasal sürece göre Cumhurbaşkanı Herzog'un af yetkisini kullanabilmesi için Netanyahu'nun suçunu kabul ederek resmi başvuru yapması gerekiyor.

Trump, bu ayın başında Herzog'a gönderdiği mektupta Netanyahu'nun affedilmesi çağrısında bulunmuş ve yolsuzluk davasını "siyasi" ve "temelsiz" olarak nitelendirmişti. Netanyahu ise 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, hakkındaki davanın düşürülmesinin suçunu kabul etmesine bağlı olduğu sürece Herzog'dan af talep etmeyeceğini söylemişti.