Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti
Güncelleme:
3 ayrı yolsuzluk dosyasıyla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan resmi af talebinde bulundu. Netanyahu'nun, Trump'ın mektubunun ardından af başvurusunda bulunması dikkat çekti. İsrail yasalarına göre; affın uygulanabilmesi için kişilerin suçlarını kabul ederek etkin pişmanlık göstermesi ve özür dilemesi gerekiyor.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a resmi bir af başvurusu sundu.
  • Netanyahu, 2019'da açılan üç ayrı yolsuzluk dosyasında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.
  • İsrail yasalarına göre affın uygulanabilmesi için kişilerin suçlarını kabul ederek etkin pişmanlık göstermesi ve özür dilemesi gerekiyor.

İsrail Cumhurbaşkanlığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, avukatı Amit Hadad üzerinden Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a resmi bir af başvurusu sunduğunu açıkladı. Yetkililer, talebin Adalet Bakanlığı Af Dairesi tarafından işleme alınacağını belirtirken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi başvuruyu "olağanüstü nitelikte ve ciddi sonuçları olabilecek bir adım" olarak değerlendirdi.

AF İÇİN ETKİN PİŞMANLIK GÖSTERİP ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİYOR

İsrail yasalarına göre affın uygulanabilmesi için kişilerin suçlarını kabul ederek etkin pişmanlık göstermesi ve özür dilemesi bekleniyor. Ancak Netanyahu'nun sunduğu mektupta bu ifadelerin yer almadığı bildirildi.

Jarusalem Post'un haberine göre af talebi, Hadad'ın hazırladığı kapsamlı hukuki metin ile Netanyahu tarafından imzalanan kişisel bir mektup olmak üzere iki belgeden oluşuyor. Başvurunun olağanüstü önemi nedeniyle her iki belge de kamuoyuna İbranice olarak açıklandı.

Likud cephesinde ise Netanyahu'ya yönelik destek artıyor. Geçen ay Likud bakanları ve bakan yardımcıları tarafından imzalanan bir mektup Cumhurbaşkanı Herzog'a iletilmiş, söz konusu mektupta "toplumsal birliğin yeniden sağlanmasına katkı sunacak adımların atılması" çağrısında bulunulmuştu. Likud'un mektubu doğrudan bir af talebi içermese de, Cumhurbaşkanı'nın anayasal yetkileri hatırlatılarak ülkenin "olağanüstü koşullarının" dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştı.

TRUMP'IN MEKTUBUNUN ARDINDAN AF TALEBİNDE BULUNDU

Al Jazeera'nin aktardığına göre gelişme, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarında affedilmesi gerektiğini söylemesinin ardından yaşandı.

Netanyahu, 2019'da açılan üç ayrı yolsuzluk dosyasında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. Yasal sürece göre Cumhurbaşkanı Herzog'un af yetkisini kullanabilmesi için Netanyahu'nun suçunu kabul ederek resmi başvuru yapması gerekiyor.

Trump, bu ayın başında Herzog'a gönderdiği mektupta Netanyahu'nun affedilmesi çağrısında bulunmuş ve yolsuzluk davasını "siyasi" ve "temelsiz" olarak nitelendirmişti. Netanyahu ise 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, hakkındaki davanın düşürülmesinin suçunu kabul etmesine bağlı olduğu sürece Herzog'dan af talep etmeyeceğini söylemişti.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

elin gevuru İsrailde bile adalet var , makarnacılar haberiniz olsun .

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme101
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

gozune gozluk basina tarak gtne yrk lazim senin... Kor...Israil ayaklandi Netenyahu yolsuzluk yapti diye, Yalandan beni affet diyor iste... Kor...

yanıt16
yanıt7
Haber YorumlarıMehmet Karacan:

gavuru övüyorsun ama 23 ten sonra ki adalet sistemi yendiğimiz gavurun yasalarıyla yönetiliyor uz.

yanıt14
yanıt9
Haber YorumlarıNe diyorsun?:

Ulan salak yendiğin düşmanın yasaları işe yönetilmek ne demek . Dünyanın %90 ı aynı demokratik sistemle yönetiliyor . Sen demokrasini güçlendirmediysen o senin iltidarlarının suçu . Hadi baş

yanıt5
yanıt7
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Mehmet Karacan: beğenmeyebilirsin ama ona şükret 23 ten önce yasa bile yoktu:))

yanıt4
yanıt4
Haber Yorumlarımurat özkan:

Bu katil tutuklanmalı cezası kıyma makinası canlı canlı yada hurda parçalayan büyük makinalara atılmalı

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeliyürek:

Kim ne derse desin herşey katil ABD nin elinde sarı yok dedinmiydi savaş hemen durur vallahide billahide durur abd yönetiyor isral domuzunu

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

23 yıldır Türkiye'yi yöneten ACİZLER ACİZİ, YÜZKARASI AKP ........... Yemen'deki HUSİLER, İsrail'e füze yağdırırken, zavallı AKP ve "RECEP" bol bol "KINAMA, PROTESTO, LANETLEME" yağdırdılar, Akdeniz'in ortasında uluslararası sularda İSRAİL SALDIRISINA uğrayan kendi T.C milletvekillerini bile koruyamadılar........ Şimdi de bu CANİ NETANYAHU "kurtulma" yolunda....... Türkiye, ACİZ AKP'yle REZİL OLUYORRR !!!......

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karacan:

kendi acizliğinizi anlatnayın

yanıt7
yanıt3
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
