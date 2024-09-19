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Yolda Tilkiyi Besleyen Adamın Görüntüleri İlgi Çekti

Yolda Tilkiyi Besleyen Adamın Görüntüleri İlgi Çekti
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kenan Şahin adlı bir kişi, otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarında gördüğü tilkiyi bisküvi ile beslemek istedi. Hayvanla diyaloğu ve besleme anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarında tilki gören Kenan Şahin, yaklaştığı hayvanın yakınına bisküvi bırakarak yemesini izledi.

Koyulhisar ilçesi Kavacık köyü yakınlarında otomobiliyle seyir halindeyken yolda tilki gören Kenan Şahin, aracını park etti. Tilkiyi beslemek isteyen Şahin, "Al bak bisküvi al. Gel hadi gel korkma. Seni de Allah yarattı beni de. Seni yaratana kurban olurum" diyerek hayvana seslendi. Tilkinin yakınına bisküvi bırakan Şahin, yemesini takip etti. Tilki bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Bu anlar Şahin tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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