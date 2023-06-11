Yolda bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yol kenarında bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı.

Uzunçay mevkisinde araçlarıyla seyreden bir özel firma çalışanları Muhammet Kapusuz ve Tolga Bozcu, yol üzerinde yavru tilkinin durduğunu fark etti. Tilkiyi araçlarına alan ikili, doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Koruma altına alınan yavrunun, kendi başına yaşayabilecek evreye eriştiğinde doğaya salınacağı belirtildi.