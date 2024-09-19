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Yolcu Treni Kadını Hayatından Etti

Yolcu Treni Kadını Hayatından Etti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu 64 yaşındaki Pakize Aydın hayatını kaybetti. Raylardan karşıya geçerken trenin çarptığı Aydın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolcu treninin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Kardeşköy Mahallesi mevkisinde raylardan karşıya geçmek isteyen Pakize Aydın'a (64), Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Aydın, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

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