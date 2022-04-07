Yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yayaya çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yayaya çarptı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Uğur Akagündüz - Güncel
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Yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yayaya çarptı: 2 yaralı

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, yolcu otobüsünün çarpmasıyla sürüklenen otomobil, yol kenarında yürüyen S.N.'ye çarptı.

VİZE, KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, yolcu otobüsünün çarpmasıyla sürüklenen otomobil, yol kenarında yürüyen S.N.'ye çarptı. Otomobil sürücüsü S.E. ile S.N.'nin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansırken, otobüs şöförü A.Y. gözaltına alındı.

Kaza, Vize Otogarı'nda meydana geldi. A.Y., kullandığı yolcu otobüsüyle dar sokakta önünde giden S.E. yönetimindeki otomobile çarparak, metrelerce sürükledi. Otomobil, sürüklenirken, yol kenarında yürüyen S.N.'ye de çarptı. Otobüs sürücüsü ise durmayıp, hızını artırarak yola devam etti. Kazada otomobil sürücüsü S.E. ile S.N. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansırken, gözaltına alınan otobüs sürücüsü A.Y.'nin işlemleri devam ediyor.


Yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yayaya çarptı: 2 yaralı

Yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yayaya çarptı: 2 yaralı

Yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yayaya çarptı: 2 yaralı

Yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yayaya çarptı: 2 yaralı

Yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yayaya çarptı: 2 yaralı

Yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yayaya çarptı: 2 yaralı

Yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yayaya çarptı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel

Otomobil, Kaza, Vize, Güncel, Haberler

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