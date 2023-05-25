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Yolcu otobüsü, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 14 yaralı

Yolcu otobüsü, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 14 yaralı

Güncel Haberler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yolcu otobüsünün Karayolları'na ait yol temizleme aracına arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü Halil İbrahim Çizmeci'nin yaşamını yitirdiği kazada, yaralı yolculardan Aniş Yılmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 14 yaralının tedavisi ise sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yolcu otobüsünün Karayolları'na ait yol temizleme aracına arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü Halil İbrahim Çizmeci'nin yaşamını yitirdiği kazada, yaralı yolculardan Aniş Yılmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 14 yaralının tedavisi ise sürüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Güncel

Seydişehir Konya Güncel Haberler

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