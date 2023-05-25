Yolcu otobüsü, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yolcu otobüsünün Karayolları'na ait yol temizleme aracına arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü Halil İbrahim Çizmeci'nin yaşamını yitirdiği kazada, yaralı yolculardan Aniş Yılmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 14 yaralının tedavisi ise sürüyor.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yolcu otobüsünün Karayolları'na ait yol temizleme aracına arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü Halil İbrahim Çizmeci'nin yaşamını yitirdiği kazada, yaralı yolculardan Aniş Yılmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 14 yaralının tedavisi ise sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Güncel