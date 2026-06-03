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Denizli'deki otobüs kazasında ölen anne ve kızının cenazeleri İzmir'de defnedildi

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp yanması sonucu hayatını kaybeden Guli Tayboğa ve kızı Fatma Kartal, İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu yaşamını yitiren Guli Tayboğa (64) ile kızı Fatma Kartal (37), İzmir'de son yolculuklarına uğurlandı.

Tayboğa ile Kartal'ın cenazeleri, Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir'e getirildi.

Guli Tayboğa ile Fatma Kartal için Karabağlar ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki mescitte cenaze töreni düzenlendi.

Tayboğa'nın oğlu Mehmet Emin Tayboğa ile Fatma Kartal'ın eşi Emrah Kartal, burada taziyeleri kabul etti.

Guli Tayboğa'nın 8 çocuk annesi, Fatma Kartal'ın ise 5 ve 10 yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Kızının mezarını ziyaret etmek için yola çıkmış

Tayboğa'nın 2004 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde vefat eden kızının mezarını ziyaret etmek amacıyla Fatma Kartal ile yola çıktıkları belirtildi.

Anne ve kızının cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından kadınların zılgıtları ve alkışları eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Cenazeler, daha sonra Buca Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 31 Mayıs'ta Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsünün, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
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