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Yolcu midibüsü ile polis aracı çarpıştı

Yolcu midibüsü ile polis aracı çarpıştı
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EDİRNE’de, yolcu midibüsünün polis aracıyla çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

EDİRNE'de, yolcu midibüsünün polis aracıyla çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi Arif Paşa Caddesi'nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 22 M 0115 plakalı midibüs, yan yoldan gelen polis aracıyla çarpıştı. Kazada 2 araçta da hasar oluştu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaz nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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