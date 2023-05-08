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Yola çıkan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu

Yola çıkan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu

Güncel Haberler

Aydın'da seyir halindeki motosikletin sürücüsü, yola atlayan başıboş köpeğe çarpmamak için frene bastı. Ani frenle motordan düşüp metrelerce sürüklenen sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bugün gündüz saatlerinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Arslanlı istikametine giden plakasız motosiklet sürücüsü Ahmet Dönmez'in önünde seyir halindeyken başıboş bir köpek çıktı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için bir anda frene basan Dönmez, motordan düşüp metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Yola çıkan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu

YAŞAMINI YİTİRDİ

Nazilli Devlet hastanesine kaldırılan yaralı Ahmet Dönmez doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yola çıkan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu

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Sokak Köpeği Nazilli Güncel Haberler

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