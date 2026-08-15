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İnegöl'de başıboş atlar kara yolunda dörtnala koştu

İnegöl'de başıboş atlar kara yolunda dörtnala koştu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ankara kara yoluna çıkan 2 başıboş at, araçların arasında dörtnala koşarak sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kalırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Atların kara yolundaki tehlikeli yolculuğu, trafikte dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kara yoluna çıkıp araçların yanında dörtnala koşan başıboş atlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İnegöl ilçesi Ankara kara yoluna çıkan 2 başıboş at, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda dörtnala koşan atlar nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi. Öte yandan atların kara yolunda koşuşturması sürücüler tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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