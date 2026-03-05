Haberler

Trafikte tartıştığı kişinin kamyonetinin camını yumruklayan saldırgana 240 bin lira ceza

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası otomobil sürücüsü Emirhan S., kamyonete saldırarak ciddi hasar verdi. Trafikteki saldırgan davranışları ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 240 bin TL para cezası aldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, kendisine el-kol hareketi yapıldığını ileri sürdüğü kamyonete saldırıp, camını yumruklayan otomobil sürücüsü Emirhan S.'ye, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek maddelerinden toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 28 Şubat günü saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi Batı Çevre Bulvarı Tellidede Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Emirhan S., iddiaya göre, ara sokakta bekleme yapan kamyonetin arkasında durdu. İki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Emirhan S., kamyonet sürücüsünün kendisine el-kol hareketi yaptığını ileri sürüp, öfkeyle aracından indi. Kamyonetin camını yumruklayıp, kapısını açmaya çalışan Emirhan S., aracın aynasını kırmaya çalıştı.

Saldırı anlarının başka bir aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdığı olayın dün sanal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen sivil trafik polisleri, Emirhan S.'yi bugün gözaltına aldı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek maddelerinden toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

Karakola götürülen Emirhan S.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

