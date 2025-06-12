Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: Baba da Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir yol verme tartışması sonrası Bülent Fırat silahla vurulmuş, hastaneye kaldırılan babası Nuri Fırat da yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili amca ve kuzenini öldüren Şerafettin Fırat, jandarma tarafından yakalanmıştır.
BABA DA ÖLDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDI
Malatya'nın Pütürge ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan Bülent Fırat'ın ardından babası Nuri Fırat da (82) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Fırat'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Amcası ile kuzenini öldüren Şerafettin Fırat ise suç aletiyle birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel