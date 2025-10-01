Yol Kenarında Uyarıda Bulunan Sürücü Darbedildi
Adana'nın Sarıçam ilçesinde yol kenarında oturanları uyararak tartıştığı kadınlar tarafından darbedilen otomobil sürücüsü, hastanede tedavi olduktan sonra şikayette bulundu.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yol kenarında oturanları uyardığı iddiasıyla darbedilen otomobil sürücüsü şikayette bulundu.
İddiaya göre, Ramazan İ, 22 Eylül'de eşinin de bulunduğu aracıyla Esentepe Mahallesi'nden geçeceği sırada yol kenarında oturan kadınlar nedeniyle sıkıntı yaşadı.
Aracının geçememesi nedeniyle Ramazan İ, kadınlara uyarıda bulanarak yoldan çekilmelerini istedi.
Bunun üzerine otomobil sürücüsü ile uyardığı kadınlar arasında tartışma çıktı.
Mahalledeki bazı kişilerin de tartışmaya dahil olmasıyla otomobil sürücüsü Ramazan İ. darbedildi.
Çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından kendisini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.