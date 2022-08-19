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Yol kenarında erkek cesedi bulundu

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, yol kenarında üzerinde yara izleri olan kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, yol kenarında üzerinde yara izleri olan kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikteki araç sürücüleri, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görüp 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerdeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkmayan cesedin vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve morluklar görüldü. Ekipler, kaza veya cinayet şüpheleri nedeniyle civardaki kamera görüntülerini incelemeye alıp, olay yerinden deliller topladı. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sakıp Sabancı Bulvarı Tragger Güncel Haberler

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