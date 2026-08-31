Tortum'da Otomobil Uçuruma Uçtu: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Tortum ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol genişletme çalışması yapılan alana 5 metre yükseklikten uçtu. Kazada, araçtaki Ahmet Emin Özçelik ve Can Polat Kazır olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yiğit Yalçın ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ERZURUM'un Tortum ilçesi yol genişleme çalışması yapılan alana uçan otomobildeki 3 kişi öldü.
Kaza, sabah saatlerinde Tortum-Oltu kara yolunun Aksukapı mevkisinde meydana geldi. Ahmet Emin Özçelik'in kontrolünü yitirdiği 25 FD 007 plakalı otomobil, 5 metre yükseklikten yol genişletme çalışması devam eden alana uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Can Polat Kazır ile Ahmet Emin Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yiğit Yalçın da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.