Haberler

Yoksulluk nafakasında süresizlik AYM kararıyla iptal edildi, 9 ay sonra yürürlükte

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yoksulluk nafakasında süresizlik AYM kararıyla iptal edildi, 9 ay sonra yürürlükte
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine AYM, Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesindeki 'süresiz olarak' ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak oyçokluğuyla iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175'inci maddesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

Anayasa Mahkemesinin yoksulluk nafakasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Antalya 12. Aile Mahkemesi, baktığı bir boşanma davasında Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "süresiz olarak" ibaresinin iptali istemiyle AYM'ye başvurmuştu.

AYM, söz konusu ibarenin Anayasa'nın 2, 5 ve 17'nci maddelerine aykırı olduğuna hükmederek iptaline oyçokluğuyla karar verdi.

Kararın gerekçesinde, mevcut düzenlemenin yoksulluk nafakasının süresi konusunda hakime takdir yetkisi tanımadığı, nafakanın somut olayın özellikleri veya haklı sebepler dikkate alınarak belirli bir süreyle sınırlandırılmasına imkan vermediği belirtildi.

Mahkeme, boşanma sonrasında eşlerden birinin geçimini sağlayamayacak duruma düşmesini önlemek amacıyla nafaka öngörülmesinin meşru olduğunu belirtmekle birlikte, yükümlülüğün herhangi bir ölçüt belirlenmeden kategorik biçimde süresiz öngörülmesinin nafaka borçlusu açısından ağır bir külfete dönüşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

AYM, bazı durumlarda nafakanın belirli süreyle sınırlandırılabilmesine, bazı özel koşullarda ise yaşam boyu devam edebilmesine imkan tanıyacak ölçütlerin kanunda açık ve öngörülebilir biçimde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Mahkeme, iptal nedeniyle oluşacak hukuki boşluğun kamu yararını ihlal edecek nitelikte olduğunu değerlendirerek kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 66 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz

Bu sözler Fatma Betül Sayan Kaya'ya: Milletin malına el uzatanla...

Kayseri'de balkon temizliği faciayla bitti! Merdiven kaydı, 2 çocuk annesi 13. kattan düştü

Balkon temizliği ölümle bitti! Merdiven kaydı, 13. kattan düştü
Aziz Yıldırım ve Jan Vesely, yıllar sonra bir arada

Yıllar sonra bir aradalar!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek, Ali Koç'un koltuğuna oturdu

Dursun Özbek, Ali Koç'un koltuğuna oturdu
Serdal Adalı yeni yıldızını canlı yayında duyurdu: Devre arasında alacağız

Yeni yıldızını canlı yayında duyurdu: Devre arasında alacağız
Süresiz nafakada tarihi karar! AYM'nin iptal kararı Resmi Gazete'de

Süresiz nafakada tarihi karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
New York Times yöneticisi silahla öldürüldü! Kayınpeder ile kayınvalide gözaltında

New York Times yöneticisi öldürüldü! Gözaltına alınanlar...
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım

Ferhat Gündoğdu'yu gözaltına aldıran eski hakemden olay paylaşım
Yumurtlayan deniz kaplumbağasının üzerine oturdu! Görüntüler sonrası özür geldi

Çiftin etkileşim uğruna yaptıkları tepki çekti
Ağladığını sanıp yanına koştu... Ünlü oyuncu telefon ekranını görünce neye uğradığını şaşırdı!

Ağladığını sanıp koştu! Ünlü oyuncu gerçeği görünce şoke oldu!