YÖKAK, Uluslararası Saraybosna Üniversitesine saha ziyareti gerçekleştirdi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı (UKAP) kapsamında ilk saha ziyaretini Uluslararası Saraybosna Üniversitesine gerçekleştirdi.

YÖKAK'tan yapılan açıklamaya göre, 15-18 Aralık'ta yürütülen saha ziyaretinde, YÖKAK Değerlendirme Takımı, Bosna-Hersek'in ilk vakıf yükseköğretim kurumu olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesini "Yönetişim ve Kalite", "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma ve Geliştirme" ile "Toplumsal Katkı" başlıklarında UKAP ölçütleri çerçevesinde değerlendirdi.

YÖKAK tarafından Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarına yönelik sınır ötesi kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyeti niteliği taşıyan UKAP, kurumun öz değerlendirmesi sonrasında saha ziyareti, raporlama ve karar aşamalarını içeren, bağımsız ve şeffaf raporlamaya dayalı bir kalite güvencesi süreci olarak uygulanıyor.

Program, şubat ayında Avrupa Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) ve Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) tarafından Türkiye'nin sınır ötesi değerlendirme ve akreditasyon faaliyeti olarak tanınmıştı.

"Yükseköğretim kurumlarının artan ilgisi ve ihtiyacına karşılık vermeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, YÖKAK'ın Türk yükseköğretim diplomasisine yeni ve önemli bir uluslararası enstrüman kazandırmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Bu programla özellikle gönül coğrafyamızdaki yükseköğretim kurumlarının artan ilgisi ve ihtiyacına karşılık vermeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bologna Süreci ile Lizbon Tanıma Sözleşmesi'nin hedeflediği görünürlük, güven ve hareketlilik açısından Avrupa'da kalite güvencesinin kritik bir konumda bulunduğunu vurgulayan Kocabıçak, Avrupa Standartları ve İlkeleri'nin (ESG) yükseköğretim sistemleri arasında güveni, hareketliliği ve tanınmayı güçlendiren temel çerçeveyi oluşturduğunu bildirdi.

Yükseköğretim sisteminin Türkiye'nin uluslararası politikasına katkı sunan önemli bir "yumuşak güç" alanı olduğuna işaret eden Kocabıçak, UKAP'ın Türkiye'nin eğitim politikalarına uluslararası görünürlük ve karşılıklı güven temelinde ilave değer sağlayacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Kocabıçak, söz konusu akreditasyon çalışmasının, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Bosna-Hersek açısından da bir ilki temsil ettiğini belirterek, "Değerlendirme sonucunda oluşturulacak akreditasyon raporu, Bosna-Hersek'teki tüm devlet, özel ve vakıf yükseköğretim kurumları arasında EQAR veri tabanında yayımlanacak ilk kurumsal düzeyde rapor olma özelliğini taşıyacak." ifadelerini kullandı.

YÖKAK'ın, kuruluşundan bu yana yürüttüğü değerlendirme programlarıyla 300'ün üzerinde kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon sürecini tamamladığını anımsatan Kocabıçak, bu birikimin uluslararası alana taşınarak kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarının kendi iradeleriyle UKAP'a başvurabildiği bilgisini paylaşan Kocabıçak, sürecin öğrenci merkezli yaklaşım, uluslararası tanınırlık, bağımsızlık ve şeffaf raporlama ilkeleri doğrultusunda tasarlandığının altını çizdi.