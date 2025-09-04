Haberler

YÖK'ün Kontenjanıyla 34 Yaş Üstü Kadınlar Üniversiteye Yerleşti

Yükseköğretim Kurulu'nun 34 yaş üstü kadınlara tanıdığı özel kontenjandan yararlanan kadınlar, Karabük Üniversitesi'nde kayıt işlemlerini tamamladı. Öğrenciler, hem çevrim içi hem de yüz yüze kayıtlarını gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 34 yaş üstü kadınlara tanıdığı özel kontenjandan yararlanan kadınlar, Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ardından yüzde 102,6 doluluk oranına ulaşan KBÜ'de öğrenciler, hem çevrim içi hem de yüz yüze kayıtlarını gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, 8 Mart 2023'te duyurduğu proje sayesinde, "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı"ndan faydalanan öğrenciler üniversiteye gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen üç çocuk annesi Nurdan Çeştepe, ailesinin desteğiyle üniversiteye başladığını belirterek, "Uzun süredir üniversiteyi takip ediyordum. Karabük'te yaşayan gençlerin başka şehre gitmesine gerek yok." ifadelerini kullandı.

Melek Namal da oğluyla üniversite öğrenimi görmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirerek, yıllar sonra öğrenciliğe dönmenin farklı bir duygu olduğunu belirtti.

25 yıl aradan sonra yeniden öğrenci sıralarına dönen Fatma Ergül de kendisinin halkla ilişkiler okuduğunu, oğlunun işletme, kızının grafik tasarım kazandığını belirterek, "Kampüs birçok özel okuldan daha donanımlı." dedi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
