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YÖK'ün dijital dönüşümü ile bilişim uzmanları yetiştiriliyor

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Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) istihdam odaklı dönüşüm vizyonu doğrultusunda üniversitelerde güçlendirilen uygulamalı eğitim modeliyle yetişen bilişim uzmanları, yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zeka uygulamaları, bilgi sistemleri yönetimi, bilgisayar ağları ve dijital dönüşüm...

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) istihdam odaklı dönüşüm vizyonu doğrultusunda üniversitelerde güçlendirilen uygulamalı eğitim modeliyle yetişen bilişim uzmanları, yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zeka uygulamaları, bilgi sistemleri yönetimi, bilgisayar ağları ve dijital dönüşüm projeleri gibi birçok alanda görev alıyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü'nde öğrenciler, laboratuvar uygulamaları, proje tabanlı dersler ve sektör işbirlikleriyle desteklenen eğitim modeli sayesinde teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürüyor.

Uygulama ağırlıklı eğitim anlayışı, öğrencilerin mezun olmadan önce sektör deneyimi kazanmasına katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Erkan Uçar, teknolojideki değişimin her sektörde bilişim uzmanlarına duyulan ihtiyacı artırdığını belirtti.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü'nün, kurumların dijital altyapısını yöneten ve iş süreçlerini teknolojiyle buluşturan çok disiplinli bir alan olduğunu aktaran Uçar, "Teknoloji çok hızlı değişiyor. Bu dinamizm nedeniyle yetişmiş bilişim uzmanlarına olan talep her zaman mevcut pozisyonlardan daha fazla oluyor. Mezunlarımız bu nedenle çok geniş bir istihdam alanına sahip." ifadelerini kullandı.

Bilişim sistemleri uzmanlarının yazılım geliştirmenin yanı sıra veri analitiği, bilgi sistemleri yönetimi, proje yönetimi ve dijital dönüşüm süreçlerinde aktif rol üstlendiğini bildiren Uçar, bunun mezunlara farklı sektörlerde çalışma imkanı sunduğunu kaydetti.

Yazılım ve dijital dönüşüm alanında faaliyet gösteren İnosas A.Ş. Genel Müdürü Muratcan İğdeli de bilişim sektöründe nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacın her geçen yıl arttığını vurguladı.

Bilişim uzmanlarının yazılım geliştirme, veri analitiği, sistem analistliği, yapay zeka uygulamaları, proje yönetimi ve dijital dönüşüm danışmanlığı gibi çok farklı alanlarda görev alabildiğini ifade eden İğdeli, dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte bu alandaki istihdam ihtiyacının gelecekte daha da artacağını belirtti.

Kaynak: AA
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