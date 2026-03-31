YÖK'ten Doğum Yapan Lisansüstü Öğrencilere Ek Süre Düzenlemesi

(ANKARA) - YÖK, doğum yapan lisansüstü öğrenciler ve kadın araştırma görevlilerine talep etmeleri halinde iki dönem ek süre verilmesine ilişkin yazıyı devlet üniversitelerine gönderdi.

YÖK'ün yazısında, 6 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği hatırlatılarak, doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre verilebileceği ve bu sürenin azami eğitim süresinden sayılmayacağı belirtildi.

Ayrıca, kadın araştırma görevlileri için de benzer bir uygulamanın geçerli olacağı ifade edilerek, daha önce analık izni, mazeret izni ya da ücretsiz izin nedeniyle verilen sürelerden yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın, talep edenlere ek süre verilebileceği kaydedildi.

YÖK Yürütme Kurulu'nun 24 Mart tarihli toplantısında alınan kararla, söz konusu ek sürelerin azami kadroda bulunma sürelerini de uzatacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA