YÖK'ten Doğum Yapan Lisansüstü Öğrencilere Ek Süre Düzenlemesi

Güncelleme:
Yükseköğretim Kurulu, doğum yapan lisansüstü öğrenciler ve kadın araştırma görevlilerine iki dönem ek süre verilmesine ilişkin yazıyı devlet üniversitelerine gönderdi. Doğum sonrası ek sürelerin azami eğitim süresinden sayılmayacağı belirtildi.

(ANKARA) - YÖK, doğum yapan lisansüstü öğrenciler ve kadın araştırma görevlilerine talep etmeleri halinde iki dönem ek süre verilmesine ilişkin yazıyı devlet üniversitelerine gönderdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doğum yapan lisansüstü öğrenciler ile kadın araştırma görevlilerine yönelik ek süre düzenlemesi kapsamında devlet üniversitelerine yazı gönderdi.

YÖK'ün yazısında, 6 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği hatırlatılarak, doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre verilebileceği ve bu sürenin azami eğitim süresinden sayılmayacağı belirtildi.

Ayrıca, kadın araştırma görevlileri için de benzer bir uygulamanın geçerli olacağı ifade edilerek, daha önce analık izni, mazeret izni ya da ücretsiz izin nedeniyle verilen sürelerden yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın, talep edenlere ek süre verilebileceği kaydedildi.

YÖK Yürütme Kurulu'nun 24 Mart tarihli toplantısında alınan kararla, söz konusu ek sürelerin azami kadroda bulunma sürelerini de uzatacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA
