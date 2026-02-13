Üniversitelerin "Bilim Kafe" etkinlikleriyle deprem bilincine dikkat çekildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde üniversitelerde kurulan Bilim İletişimi Ofisleri, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla düzenledikleri "Bilim Kafe" etkinlikleriyle deprem ve afet bilincine dikkati çekti.

YÖK'ün yazılı açıklamasına göre, "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında 81 ilde akademisyenler çeşitli yerlerde, her yaş ve kesimden vatandaşa ulaşarak afetlere yönelik bilgi aktardı.

Türkiye'nin dört bir yanında "Afet Farkındalığı Eğitimi: Riskler, Çözümler ve Önlemler", "Deprem Sonrası Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma", "Doğru Haber Hayat Kurtarır: 6 Şubat ve Medyanın Sorumluluğu", "Depremin Psikolojik Etkileri" ve "Güvenliğimizi Kim Tehdit Ediyor? Deprem mi? Binalar mı?" gibi başlıklarda birçok "Bilim Kafe" etkinliği düzenlendi.

Akademik bilginin halkla buluştuğu organizasyonlarda, özellikle riskli bölgelerde yaşayan bireylerin deprem öncesi hazırlık yapmaları teşvik edildi.

Siirt, Van Yüzüncü Yıl, Ege ve Pamukkale üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 22 üniversite "Bilim Kafe" etkinliklerinde öne çıktı.