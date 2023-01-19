YÖK kanun teklifi Meclis'te! MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak
Güncel Haberler
AK Parti, YÖK kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Öte yandan tıp, diş, eczacılık ve veterinerlikte uzmanlık eğitimi yapanların, talep etmeleri durumunda üniversite tarafından 6 ay içinde atamasını yapılacak.
Ak Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.
6 AY İÇİNDE ATAMALARI YAPILABİLECEK
Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar yüksek lisans, doktorasına tamamlamış araştırma görevlilerinin; talep etmeleri durumunda altı ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılacak. Düzenleme, sanatta yeterlilik eğitimine devam eden ya da eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerini kapsıyor.
Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.