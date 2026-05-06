YÖK Başkanı Özvar başkanlığındaki heyet Polonya'yı ziyaret edecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar liderliğindeki rektörlerden oluşan heyet, 8 Mayıs'ta Polonya'da gerçekleştirilecek '2. Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'na katılmak üzere 7-9 Mayıs tarihlerinde Polonya'yı ziyaret edecek. Forumda, uluslararasılaşma stratejileri kapsamında önemli konular ele alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türk yükseköğretimi, uluslararasılaşma stratejisi kapsamında Polonya ile akademik ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor.

Polonya'nın Gdansk kentinde 8 Mayıs'ta düzenlenecek forumda, yapay zekadan savunma teknolojilerine, Erasmus hareketliliğinden ortak diploma programlarına kadar birçok stratejik başlık ele alınacak.

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, geçen yıl ilk forumun devamı niteliğindeki zirve, bu yıl Gdansk Üniversitesi'nde yapılacak. Ziyarette ayrıca, Türk ve Polonya üniversiteleri arasında çok sayıda ikili anlaşmanın da yapılması amaçlanıyor.

Ziyaret kapsamında YÖK ile Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında "Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" da imzalanacak.

Mutabakat zaptıyla iki ülke arasında ortak diploma programları, akademik hareketlilik, araştırma projeleri ve yükseköğretim sistemlerinin uyumlaştırılması başta olmak üzere pek çok alanda yeni bir dönem başlayacak.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
