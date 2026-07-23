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Resmi Gazete'de Atama Kararları Yayımlandı: 8 Üniversiteye Rektör Atandı

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Cumhurbaşkanı Kararı ile YÖK üyeliklerine dört isim belirlenirken, 8 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

(ANKARA) -Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine dört isim belirlenirken, 8 üniversiteye de rektör ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Prof. Dr. Mürteza Bedir seçildi. Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ile Prof. Dr. İlhan İlkılıç da YÖK üyeliklerine atandı.

Aynı kararla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne Prof. Dr. Emre Alkın, Mudanya Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Kesik, Sanko Üniversitesi'ne Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk-Alman Üniversitesi'ne  Prof. Dr. Cemal Yıldız  ve Yalova Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı rektör olarak atandı

Kaynak: ANKA
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