YÖK çalışanları kan bağışında bulundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) personeli, Türk Kızılay tarafından yerleşkeye kurulan stantta kan bağışında bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) personeli, Türk Kızılay tarafından yerleşkeye kurulan stantta kan bağışında bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, akademik ve idari personelden yoğun ilgi gören kan bağışı standında, Kızılay ekipleri bilgilendirme çalışmaları da yürüttü.

Stantta görevli sağlık ekipleri, bağış süreci öncesinde katılımcılara gerekli kontrolleri yaptı, bağış sonrasında da dinlenme alanlarında ikramlarda bulundu. Etkinlik kapsamında ayrıca kök hücre bağışı hakkında da bilgilendirme yapılarak, gönüllü olmak isteyenlerden başvuruları alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Şefik Taş, düzenli olarak kan vermek gerektiğini belirtti.

Kan bağışı için acil durumun beklenmesine gerek olmadığını vurgulayan Taş, "Kızılay zaten kanları usulüne uygun depoluyor. Bazen ansızın ihtiyaç oluyor. Düzenli kan bağışçısı olmak gerekiyor. Herkesin bir gün kana ihtiyaç duyabileceği unutulmamalı. Kan vermek sağlık açısından da çok faydalı, diğer taraftan da insani bir durum. Bunu alışkanlık haline getirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

16'ncı kan bağışında bulundum"

YÖK çalışanlarından Hümeyra Poyraz da kan bağışında bulunduğu için kendini çok iyi hissettiğini belirterek, bağış yapmanın hem bağış yapan için hem de ihtiyaç sahipleri için çok faydalı olduğunu aktardı.

Bir diğer gönüllü Hakkı Budak ise herkesin kan bağışında bulunmasını tavsiye ederek, "16'ncı kan bağışında bulundum. Elimizden başka bir şey gelmiyorsa en azından kan vererek insanlara yardımcı olmayı isteriz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay ekip doktoru Dr. Göksenin Aktulay, kan bağış miktarının lokasyona göre değişkenlik gösterdiğini hatırlatarak, YÖK'te kan bağışına yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

Kan bağışında korkulacak bir şeyin olmadığını vurgulayan Aktulay, şunları kaydetti:

"Kan bağışı öncesi gerekli değerlere bakıyoruz. İlk kan bağışı yapanlarda bazen tedirginlik oluyor; korku, iğne korkusu, bayılma korkusu. Ondan dolayı sıkıntı yaşayabiliyorlar ama ilk seferden sonra zaten alışıyorlar. Biraz önce gelen bağışçıların bir tanesinin 26'ncı bağışı, birinin 19'uncu bağışıydı mesela. Onlar sürekli veriyorlar, verdikçe zaten kolaylaşıyor."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
