Haberler

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay'da öğrencilerle iftar yaptı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay'da öğrencilerle iftar yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hatay'da düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hatay'da düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Özvar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (HMKÜ) Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen "Kampüs İftarı" programında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen illerin başında Hatay'ın geldiğini söyledi.

Afet sonrası devletin tüm kurumlarının imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Özvar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kısa zaman içerisinde deprem bölgesinin bütün illerinde yaralar sarıldı." dedi.

Özvar, deprem bölgesinde yıkılan binaların yeniden inşa edildiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin afetin üstesinden başarıyla geldiğini anlattı.

Afet bölgesinde hizmetlerini aksatmadan sürdüren üniversite yönetimlerine teşekkür eden YÖK Başkanı Özvar, "Üniversitelerimiz, fasıla verilmeden eğitim ve öğretimlerine devam etti. Yükseköğretim sistemimiz bu büyük afetin altında kalmadan, öğrencilerini dışarı salmadan eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüttü." diye konuştu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel'in de konuşma yaptığı programa, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, TÜGVA Hatay İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman sanayisi 'Japon Modeli'ne geçmeye hazırlanıyor

Avrupa ülkesi sanayide devrim hazırlığında
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi

Nükhet Duru kazancını açıkladı, dünyaca ünlü şarkıcı yanıt verdi
Gana'da M çiçeği salgını! 1000'den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti

Virüs o ülkede hızla yayıldı! Bilanço ağır
Alman sanayisi 'Japon Modeli'ne geçmeye hazırlanıyor

Avrupa ülkesi sanayide devrim hazırlığında
'Kabe'de hacılar' ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı

Evet yanlış görmediniz! Bu çizgiyi yayıncı kuruluş çekti