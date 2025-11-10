Haberler

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan Atatürk Anması

Güncelleme:
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı ve onun ideallerinin bilime, akla ve eğitime katkısını vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Kurtuluş mücadelesindeki kararlılığıyla milletine özgür bir geleceğin yolunu açan Atatürk, bilime, akla ve eğitime adanmış idealleriyle bu geleceği kalıcı kılmıştır." ifadesini kullandı.

Özvar, sosyal hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Kurtuluş mücadelesindeki kararlılığıyla milletine özgür bir geleceğin yolunu açan Atatürk, bilime, akla ve eğitime adanmış idealleriyle bu geleceği kalıcı kılmıştır. Onun bu mirası, bugün de aydınlanmanın ve bilimsel ilerlemenin en güçlü teminatıdır."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
