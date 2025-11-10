YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan Atatürk Anması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Kurtuluş mücadelesindeki kararlılığıyla milletine özgür bir geleceğin yolunu açan Atatürk, bilime, akla ve eğitime adanmış idealleriyle bu geleceği kalıcı kılmıştır." ifadesini kullandı.

Özvar, NSosyal hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Kurtuluş mücadelesindeki kararlılığıyla milletine özgür bir geleceğin yolunu açan Atatürk, bilime, akla ve eğitime adanmış idealleriyle bu geleceği kalıcı kılmıştır. Onun bu mirası, bugün de aydınlanmanın ve bilimsel ilerlemenin en güçlü teminatıdır."