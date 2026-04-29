YÖK Başkanı Özvar, Türkiye-Malezya Yükseköğretim Forumu'na katıldı Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye ile Malezya arasındaki öğrenci, akademisyen ve araştırmacı değişimini artırmaya ve her iki ülkedeki genç yetenekler için daha fazla fırsat oluşturmaya kararlı olduklarını belirtti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Malezya temasları kapsamında Türkiye-Malezya Yükseköğretim Forumu'na katıldı.

Forumda Malezya tarafından 68 rektör, dün gerçekleştirilen Türkiye-Malezya ortak teknik komite toplantısında da 17 rektör, 10 rektör yardımcısı ve Yükseköğretim Bakanlığı yetkilileri yer aldı.

Özvar ve beraberindekiler, foruma gelişlerinde Malezyalı öğrenciler tarafından geleneksel Malay dansı "Zapin" ile karşılandı.

Burada öğrencilerle sohbet eden Özvar, iki ülke arasındaki akademik işbirliğinin daha ileri düzeye taşınması ve öğrenci hareketliliğinin artırılması hedefi doğrultusunda, Malezyalı öğrencileri Türk üniversitelerinde görmek istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin güçlü akademik altyapısı, araştırma ve inovasyon odaklı üniversite ekosistemi, nitelikli ve çok disiplinli eğitim imkanlarıyla uluslararası öğrencilere önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Özvar, bu sürecin iki ülke arasında kalıcı akademik ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Özvar, forumda yaptığı konuşmada İsrail'in saldırıları sonucunda uzun süredir Gazze'de yaşanan insani trajediye değinerek, "Ülke ve yükseköğretim camiası olarak Gazze'de yaşananları unutmadık, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Filistin'de bir neslin eğitim hakkından mahrum bırakıldığını kaydeden Özvar, şöyle devam etti:

"Türkiye, bu trajediye kayıtsız kalmamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üniversitelerimiz Gazze'den gelen öğrencilere kapılarını açmış ve bu öğrenciler öğrenim ücretlerinden muaf tutulmuştur. Ayrıca, görüşlerini ifade ettikleri için Batı'daki üniversitelerde kısıtlamalarla karşılaşan akademisyen ve öğrencilere de destek vererek, akademik özgürlüğe olan bağlılığımızı teyit ettik. Küresel yükseköğretim camiasının ortak bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen Gazze'de devam eden saldırıları güçlü bir şekilde kınıyor, bu konuda süregelen sessizliği de eleştiriyoruz."

"Yükseköğretim alanındaki işbirliğimiz önemli bir ivme kazanmıştır"

Özvar, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin uzun yıllardır karşılıklı saygı, güven ve güçlü bir ortaklık anlayışıyla şekillendiğini kaydederek, yükseköğretimin, işbirliğinin en önemli sütunlarından biri olduğunu ifade etti.

Eğitimi toplumların geleceğini şekillendiren, ekonomileri güçlendiren ve halkların arasında kalıcı bağlar kuran stratejik bir alan olarak gördüklerini vurgulayan Özvar, "Son yıllarda yükseköğretim alanındaki işbirliğimiz önemli bir ivme kazanmıştır. 2. Ortak Komite Toplantısı işbirliğimizde yeni bir kilometre taşı olmuş ve yükseköğretim sistemlerimizi daha ileri bir işbirliği düzeyine taşıyacak kapsamlı yol haritası oluşturmuştur. Artık işbirliğimizi uygulama aşamasındayız." açıklamasında bulundu.

Üniversiteler arası işbirliğinin sonuç odaklı ortaklıklar yoluyla güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Özvar, "Aynı zamanda yapay zeka, dijital dönüşüm, yeşil teknolojiler, sürdürülebilirlik, savunma sanayi ve havacılık gibi stratejik alanlarda ortak araştırma girişimlerinin genişletilmesinde büyük bir potansiyel görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşbirliğinin bir diğer önemli boyutunun da teknik ve mesleki eğitim olduğuna işaret eden Özvar, bu doğrultuda, beceri gelişimi ve yeniliğe katkı sağlayacak örnek bir girişim olarak Türkiye-Malezya Teknik ve Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi kurulmasına yönelik öneriyi tekrarladı.

Akademik ve öğrenci hareketliliğinin, uluslararası işbirliğinin en görünür ve etkili unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Özvar, "Öğrenci, akademisyen ve araştırmacı değişimini artırmaya ve her iki ülkeden genç yetenekler için daha fazla fırsat oluşturmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Özvar, "Türkiye ve Malezya yalnızca yükseköğretimde ortak değil aynı zamanda benzer vizyonu paylaşan ülkelerdir. Yükseköğretim alanındaki işbirliğimizin sadece ulusal çıkarlarımıza değil, aynı zamanda bölgemizin ve daha geniş İslam dünyasının gelişimine de katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Malezya Yükseköğretim Bakanı Zambry ABD Kadir de Türkiye ile yükseköğretim alanında işbirliklerini artırmak istediklerini ve bu çerçevede Malezya hükümeti burslusu olarak Türkiye'ye öğrenci göndereceklerini bildirdi.

Ziyarette, Özvar'a YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, rektörler ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan da eşlik etti.