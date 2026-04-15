YÖK Başkanı Özvar'dan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki silahlı saldırılara ilişkin açıklama Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullara yönelik silahlı saldırıları büyük bir üzüntüyle kınadığını açıkladı. Eğitim yuvalarına yönelik şiddetin toplumda yarattığı derin etkileri vurgulayan Özvar, sağduyu ve dayanışma çağrısında bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin, "Ülkemizde son dönemde, özellikle eğitim yuvalarına yönelen ve hepimizi derinden sarsan şiddet olaylarını büyük bir üzüntüyle karşılıyor, güçlü bir şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Özvar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son dönemde, özellikle eğitim yuvalarına yönelen ve hepimizi derinden sarsan şiddet olaylarını büyük bir üzüntüyle karşılıyor, güçlü bir şekilde kınıyorum. Hayatını kaybeden çocuklarımıza ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Toplum olarak sağduyuyu, sorumluluğu ve dayanışmayı güçlendirmek zorundayız."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı arttı
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

Tüm ülke lösemi teşhisi konulan Cinja için seferberlik ilan etti

Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı

Cep telefonunu çalıp kaçtı, sonrası facia
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler

Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

Tüm ülke lösemi teşhisi konulan Cinja için seferberlik ilan etti

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak

Günlerdir beklenen an geldi çattı
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım

Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi