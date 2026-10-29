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YÖK Başkanı Özvar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

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- "Bizlere düşen, geçmişten devraldığımız bu kıymetli mirası korumak, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere her bakımdan daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Özvar, NSosyal hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin ve kendi geleceğini tayin etme iradesinin tarihi bir ifadesi olduğunu belirtti.

Büyük fedakarlıklarla kurulan bu eserin bugün de milli egemenliğin, birlik ve beraberliğin, yarınlara duyulan güvenin en güçlü teminatı olduğunu vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen, geçmişten devraldığımız bu kıymetli mirası korumak, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere her bakımdan daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA
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