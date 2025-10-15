YÖK Başkanı Erol Özvar'dan Handan İnci Elçi için Başsağlığı Mesajı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, hayatını kaybeden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi için başsağlığı diledi. Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Elçi'nin vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, hayatını kaybeden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özvar, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel