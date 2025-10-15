Haberler

YÖK Başkanı Erol Özvar'dan Handan İnci Elçi için Başsağlığı Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, hayatını kaybeden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi için başsağlığı diledi. Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Elçi'nin vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, hayatını kaybeden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özvar, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı

Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı
23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı

Türkiye'nin 23 yıllık dev bankası satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.